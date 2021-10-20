Yunus Mallı, Trabzonspor'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Abdullah Avcı'nın ilk transferlerinden birisi olan gurbetçi oyuncu sezona Yunanistan'da hazırlanmıştı. Fourtonis'in sakatlanmasından sonra Olympiakos'tan gelen teklifi Trabzonspor'da sürekli forma giyeceği inancıyla reddetmişti.



Ancak geride kalan ilk 9 haftada sadece Malatyaspor maçında 7 dakika sahada kalan Yunus umudunu yitirdi. Gurbetçi oyuncu hala piyasası varken teklifleri değerlendirme kararı aldı. Gelen bilgilere göre Yunus'un önünde şu anda Katar'dan gelen bir teklif var.



İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme yapacak olan Yunus'un menajeri İlhan Mallı, bu teklifi masaya yatıracak. Eğer iki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus'un Katar'dan gelen teklifi değerlendirmesinin önü açılacak.





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