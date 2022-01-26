Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çıkmazı

Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da alternatifli kadronun avantajının yanında dezavantajları da ortaya çıkmaya başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çıkmazı
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26 Ocak 2022 08:11
Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
Edin Visca'nın gelişinin ardından hücum gücü yükselirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi zorlaştı.

En zor seçimini sağ kanatta yapacak olan tecrübeli çalıştırıcının şu anki 11'ine bakıldığında Visca ilk tercih olarak gözüküyor. Bu durumda ilk yarıda önemli katkı yapan Abdülkadir Ömür dışarıda kalacak. Edin Visca'nın gelişinin ardından hücum gücü yükselirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi zorlaştı.

En zor seçimini sağ kanatta yapacak olan tecrübeli çalıştırıcının şu anki 11'ine bakıldığında Visca ilk tercih olarak gözüküyor. Bu durumda ilk yarıda önemli katkı yapan Abdülkadir Ömür dışarıda kalacak.

5 gole doğrudan katkı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçında taraftarların protesto ettiği Abdülkadir Ömür'den vazgeçmemiş ve yıldız futbolcuyu geri kazanmıştı.

22 yaşındaki futbolcu daha sonraki karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistle 5 gole doğrudan katkı vermişti.

Bu başarıya rağmen bordo-mavili oyuncu, Nwakaeme-Bakasetas-Edin Visca üçlüsünden birisinin sakatlanması ya da cezalı duruma düşmemesi halinde kulübenin yolunu tutacak. 

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