Trabzonspor, Bakasetas için Al Nassr'ı reddetti!

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Anastasios Bakasetas için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Bakasetas için Al Nassr'ı reddetti!
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27 Temmuz 2021 12:57
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bakasetas'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Al Nassr kulübü, Yunan yıldız için 6.5 milyon Euro teklif ederken, Bordo- Mavililer bu öneriyi geri çevirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdaki en kilit isimlerinden biri olan Bakasetas, özellikle skor katkısıyla sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'u sırtlamıştı.


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