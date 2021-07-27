Trabzonspor, Bakasetas için Al Nassr'ı reddetti!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bakasetas'a, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.



Al Nassr kulübü, Yunan yıldız için 6.5 milyon Euro teklif ederken, Bordo- Mavililer bu öneriyi geri çevirdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdaki en kilit isimlerinden biri olan Bakasetas, özellikle skor katkısıyla sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'u sırtlamıştı.



