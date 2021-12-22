Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50. lig maçını oynadı

Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 50 karşılaşmada 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50. lig maçını oynadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2021 13:06
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 50 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 50 lig maçında 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 2,2 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.

50 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.