29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Tottenham, Xavi Simons'u kadrosuna kattı!

Tottenham, Bayer Leverkusen oyuncusu Xavi Simons'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

calendar 29 Ağustos 2025 23:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
 İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham, Almanya Bundesliga takımı Leipzig'den Xavi Simons'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "7" numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki hücum oyuncusunun, 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tottenham Hotspur'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu aktaran Hollandalı futbolcu, "Harika bir kulüp ve teknik direktörle tanıştığımda burasının benim için doğru yer olduğunu hemen anladım. Takıma yeteneğimle birlikte sıkı çalışma ve disiplin de katacağım. Kazanmak için, takım için ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


İngiliz basınına göre, Tottenham bu transfer için 60 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Simons, Alman temsilcisinde 78 maçta 22 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
