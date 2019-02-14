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Tottenham ikinci yarıda kilidi açtı! Dortmund...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham, Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham ikinci yarıda kilidi açtı! Dortmund...
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14 Şubat 2019 00:52
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 47'yi gösterdiğinde sahneye Heung-Min Son çıktı ve Tottenham'ı öne geçiren golü kaydetti. Golün asistini yapan isim ise Jan Vertonghen oldu.

Vertonghen 83. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 86. dakikada Llorente söyledi ve Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi 5 Mart'ta Almanya'da oynanacak.



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