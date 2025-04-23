Torreira'nın üzerinde Lemina dokunuşu var!

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla attığı 4 golün 3'ünü son 3 haftada attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Torreira'nın üzerinde Lemina dokunuşu var!
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23 Nisan 2025 08:54
Bu sezon Lemina'nın gelişi ile birlikte skor katkısı da üretmeye başlayan Lucas Torreira, Konyaspor'u da boş geçmedi.

2028'e kadar kontratını uzatan Uruguaylı ön libero, ligde son 3 haftada Beşiktaş ve Bodrumspor ağlarını sarsarken Konyaspor'a bulduğu gol ile de Türkiye Kupası'nda ilk kez sevinç yaşadı.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Torreira, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

 
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