Torreira'nın üzerinde Lemina dokunuşu var!

Bu sezon Lemina'nın gelişi ile birlikte skor katkısı da üretmeye başlayan Lucas Torreira, Konyaspor'u da boş geçmedi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
2028'e kadar kontratını uzatan Uruguaylı ön libero, ligde son 3 haftada Beşiktaş ve Bodrumspor ağlarını sarsarken Konyaspor'a bulduğu gol ile de Türkiye Kupası'nda ilk kez sevinç yaşadı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Torreira, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
2028'e kadar kontratını uzatan Uruguaylı ön libero, ligde son 3 haftada Beşiktaş ve Bodrumspor ağlarını sarsarken Konyaspor'a bulduğu gol ile de Türkiye Kupası'nda ilk kez sevinç yaşadı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Torreira, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.