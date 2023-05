Toroğlu'ndan gündem oluşturacak iddia

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söyledi.



Erman Toroğlu sözlerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de dahil olmak üzere futbol kamuoyunun haberi olmayan usulsüzlüklerin olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"LALE ORTA 'DÜŞÜK NOT ALANA DÜŞÜK NOT VERME' DEDİ"



"Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor. Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor. Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi"



"SADECE TFF BAŞKANI'NA ANLATIRIM"



Toroğlu bu tür hareketlerin ligi dizayn etme isteiğiyle gerçekleştiğini belirterek, "Bunlar ligi dizayn ediyorlar, at yarıştırıyorlar. Bunu yapan maçları ona göre idare ettirir. TFF Başkanı'nın da bunlardan haberi yok. Sen kimsin Lale Orta bunları yapabiliyorsun?" sözlerini kullandı.



Toroğlu ayrıca olayın detaylarını ve isimleri, maçları tek tek ve sadece TFF Başkanı'na anlatabileceğini söyleyerek "Ben isimlerini, maçları biliyorum. Eğer TFF Başkanı isterse ona belgeleri verebilirim. Bir tek de ona verebilirim. İsterse anlatırım da. İsterse o gözlemciyi de yollarım onun yanına" açıklamasını yaptı.



İDDİA!



O MAÇ: FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

GÖZLEMCİLER: ERSOY VE ARZUMAN



Spor Gecesi Digital'de Haluk Yürekli, Erman Toroğlu'nun iddialarını doğruladı ve bu iki gözlemcinin Erol Ersoy ile İsmet Arzuman olduğu yönünde bir tahmin yürüttü, bu durumun hakem camiasında dile getirildiğini açıkladı.



Yürekli, bu iki gözlemcinin birlikte görev aldığı 3-3 biten Fenerbahçe - İstanbulspor maçı olduğunu kaydetti. Bu maçta kötü not veren gözlemcinin Erol Ersoy, iyi not veren gözlemcinin ise İsmet Arzuman olduğunu öne sürdü.



Erol Ersoy'un Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası görev alamadığı; İsmet Arzuman'ın ise görev almaya devam ettiği kaydedildi.



Yürekli, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hakemi Kadir Sağlam'ın yönettiği Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası da gözlemciler Mustafa Kamil Abitoğlu ve Ünsal Çimen'den yüksek not aldığını; bütün gözlemcilerin de Kadir Sağlam'ın MHK Başkanı Lale Orta'nın koruması altında olduğunu bildiğine dair bir iddiada bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ