Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'da 1. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu
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13 Haziran 2021 16:20
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

İtalya yarışını kazanan milli sporcu Toprak, ay-yıldızlı bayrakla Misano Dünya Pisti'nde tur attıktan sonra podyumdaki yerini alarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Bu yılki ilk birincilik zaferine Misano'da ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'de genel klasmanda 129 puanla ikinci sıraya yükseldi. Toprak, birinci sırada 149 puana sahip Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını da 20'ye indirdi.

Yarışı, Michael Ruben Rinaldi ikinci, Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Toprak'a her zaman güveniyoruz ve İtalya'da güvenimizi boşa çıkarmadı. Her üç yarışta da ödül kürsüne çıkarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Genç sporcumuz bu sene şampiyonluk hedefiyle yarışlara çıkıyor. İnşallah sezon sonunda Toprak'ı şampiyonluk kürsüsünde göreceğiz." ifadelerini kullandı.


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