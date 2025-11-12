Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: "Biz farklıyız"

Real Madrid efsanelerimden Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alman eski yıldız Arda'nın geleceği ve gelişimi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

calendar 12 Kasım 2025 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alman futbolu ve Real Madrid'in efsane isimlerinden Toni Kroos, Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

"GELİŞMESİNİN TEK YOLU BU"

SPORT1'e özel açıklamalarda bulunan Kroos, "Arda Güler çok ince dokunuşlara sahip ve bu sezon yeteneğini çok etkili bir şekilde kullandı. Sürekli olarak forma giymeye devam etmesini umuyorum, çünkü gelişmesinin tek yolu bu. Uzun yıllar boyunca Real Madrid'de iz bırakacağına eminim." ifadelerini kullandı.


"ARDA GÜLER İLE ÇOK FARKLIYIZ"

Arda Güler'in kendisinden farklı bir oyuncu olduğunu söyleyen Toni Kroos şu sözlerle devam etti:

"Kıyaslamalara inanmıyorum. Arda Güler ile çok farklıyız. Arda, bana kıyasla çok daha hücum odaklı. Aynı olmadığımız için de 'Arda Güler, Toni Kroos'un yerine geçti' diyemeyiz." 

 
