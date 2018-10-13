Toni Kroos: 'Ben, Casemiro değilim'

ve Alman Milli Takımı'nın yıldızı, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalardagöndermede bulundu.Julen Lopetegui'nin Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte daha defansif bir rolde olmasını değerlendiren Kroos, "Orada oynamayı seviyorum ancak ben, Casemiro değilim" ifadelerini kullandı.Real Madrid'deki kötü gidişin sona ereceğini vurgulayan Alman yıldız, "Bu gidişatı tersine çevirmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz var. Şu anda hiç endişelenmiyorum" dedi.Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.