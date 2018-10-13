Toni Kroos: 'Ben, Casemiro değilim'

Real Madrid ve Alman Milli Takımı'nın yıldızı Toni Kroos, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda Julen Lopetegui'ye göndermede bulundu.
"SEVİYORUM AMA..."
Julen Lopetegui'nin Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte daha defansif bir rolde olmasını değerlendiren Kroos, "Orada oynamayı seviyorum ancak ben, Casemiro değilim" ifadelerini kullandı.
"HİÇ ENDİŞELENMİYORUM"
Real Madrid'deki kötü gidişin sona ereceğini vurgulayan Alman yıldız, "Bu gidişatı tersine çevirmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz var. Şu anda hiç endişelenmiyorum" dedi.
Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
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"SEVİYORUM AMA..."
Julen Lopetegui'nin Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte daha defansif bir rolde olmasını değerlendiren Kroos, "Orada oynamayı seviyorum ancak ben, Casemiro değilim" ifadelerini kullandı.
"HİÇ ENDİŞELENMİYORUM"
Real Madrid'deki kötü gidişin sona ereceğini vurgulayan Alman yıldız, "Bu gidişatı tersine çevirmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz var. Şu anda hiç endişelenmiyorum" dedi.
Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın