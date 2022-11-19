Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Çekya'nın futbolcusu Tomas Soucek, maçın ardından konuştu.



Tomas Soucek, "Çok güzel bir maç oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Hem biz, hem Türkiye elinden gelenin en iyisini yaptı. İkinci golü atan kazanacaktı, Türkiye attı ve haklı bir galibiyet aldı." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Elemeler öncesinde iki maç oynadık. İlkini 5-0 kazandık, bu maçı 2-1 kaybettik. Elemelerde Türkiye ayarında takımlarla oynayacağız. Yine böyle ateşli taraftarlar önünde olacağız. Bu maç iyi bir sınav oldu." ifadelerini kullandı.





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