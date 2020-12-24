Tomas: 'Eksiklere rağmen karakter gösterdik'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, eksik oyuncuların fazlalığına rağmen görev yapan futbolcularının önemli bir direnç gösterdiğini söyledi.



Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli eksiklere rağmen iyi hazırlandıklarını belirtti.



Önemli bir üç puan aldıklarına değinen Tomas, "Maça iyi başladık. İlk yirmi dakika iyi oynadık ve gol attık. İkinci golden sonra ise erken gol yemek kötü oldu. Eksiklerimize rağmen görev yapan oyuncular karakter ve direnç gösterdi." diye konuştu.



Oyunun son bölümünde zorlandıklarına işaret eden Tomas, "Skoda çok iyi oynadı, gol attı, katkı sağladı. Önemli performans gösterdi. Antalyaspor ise son 15 dakikada baskılı oynadı. Ceza sahası içerisine oynamaya çalıştı. Biz direnç gösterdik. İyi kapattık, maçı ve üç puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.



