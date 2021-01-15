Tomas: 'Disiplinli ve iyi oynamamız gerekiyor'

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, disiplinli ve iyi oynamaları gerektiğini söyledi.



Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, son olarak Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş ile oynadıklarını, sergilenen futbolun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.



Disiplinli ve agresif oynadıklarına değinen Tomas, "Beşiktaş'a çok pozisyon vermedik. Bizim daha fazla net pozisyonlarımız vardı ama maalesef atamadık. Ancak takımımdan memnunum." dedi.



Tomas, Malatya deplasmanının her zaman zor olduğunun altını çizerek, "Zor bir maç olacak. Tecrübeli oyunculara sahipler. Bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Adem Büyük, Fofana, Umut Bulut iyi oyuncular. Disiplinli ve iyi oynamamız gerekiyor. Beşiktaş maçında olduğu gibi kompakt bir oyun ortaya koyarsak biz de pozisyon buluruz." diye konuştu.



İki futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sakat oyuncu sayısının da çok olduğunu vurgulayan Tomas, "Takımı güçlendirmek istiyoruz. Transferle ilgili uğraşıyoruz. Ocak transferi çok zor oluyor ama uğraşıyoruz. 4-5 oyuncuya teklifimizi ilettik, bekliyoruz. Bu maça transfer zor yetişir ama inşallah Gaziantep FK maçına transfer yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.



