'Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri dönüyor' iddiası!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e geri dönmek istediği kaydedildi.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüştüğü ve bu talebini iletti. Udinese'de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatılmayacağı kaydedildi.



Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ocak ayında istediği takımla Transfer görüşmesi yapabilecek.



AKLINDAKİ TAKIM TRABZONSPOR



Tutto Udinese, Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğunu öne sürdü. Bordo-mavili takımda forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun menajerine bu yönde bilgi verdiği belirtildi.



Aynı haberde, Trabzonspor'un bu transfer için görüşmelere başladığı vurgulandı.



