"Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri dönüyor" iddiası!

Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e dönmek için menajerine talimat verdiği ve aklındaki takımın Trabzonspor olduğu öne sürüldü.

Haber; Hürriyet
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'Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri dönüyor' iddiası!
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07 Ekim 2021 10:48
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e geri dönmek istediği kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüştüğü ve bu talebini iletti. Udinese'de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatılmayacağı kaydedildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ocak ayında istediği takımla Transfer görüşmesi yapabilecek.

AKLINDAKİ TAKIM TRABZONSPOR

Tutto Udinese, Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğunu öne sürdü. Bordo-mavili takımda forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun menajerine bu yönde bilgi verdiği belirtildi.

Aynı haberde, Trabzonspor'un bu transfer için görüşmelere başladığı vurgulandı.


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