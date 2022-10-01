TOFAŞ, ilk haftada farklı kazandı

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 92-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, ilk haftada farklı kazandı
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01 Ekim 2022 20:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-53 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 6, Harris 10, Kulvietis 2, Sajus 8, Tayfun Erülkü 8, Can Kurt, Eray Aydoğan 3, Metehan Akyel 4, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 6, Rivers 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 23-10

Devre: 44-21

3. Periyot: 67-38

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