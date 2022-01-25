TOFAŞ, Darüşşafaka'ya geçit vermedi!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 91-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, Darüşşafaka'ya geçit vermedi!
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25 Ocak 2022 23:31
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi TOFAŞ 91-81 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)

TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6

Darüşşafaka: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 3, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 1

1. Periyot: 17-31

Devre: 47-48

3. Periyot: 68-55

5 faulle çıkan: 39.25 Zubic (TOFAŞ)

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