TOFAŞ, Darüşşafaka'ya geçit vermedi!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu'nda TOFAŞ, Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi TOFAŞ 91-81 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)
TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6
Darüşşafaka: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 3, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 1
1. Periyot: 17-31
Devre: 47-48
3. Periyot: 68-55
5 faulle çıkan: 39.25 Zubic (TOFAŞ)
Mücadeleyi TOFAŞ 91-81 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aleksander Glisic (Sırbistan), Zafer Yılmaz (Türkiye), Thomas Bissuel (Fransa)
TOFAŞ: Ennis 7, Simmons 6, Berk Uğurlu 19, Cook 16, Zubcic 4, Yiğit Arslan 16, Shepherd 4, Cruz 13, Bora Satır, Emre Tanışan, Muhsin Yaşar 6
Darüşşafaka: Boothe 14, Caupain 2, McCullough 12, Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 18, Sinan Güler 3, Ragip Atar 3, Görkem Doğan, Eren Has, Pineiro 2, Sav 1
1. Periyot: 17-31
Devre: 47-48
3. Periyot: 68-55
5 faulle çıkan: 39.25 Zubic (TOFAŞ)