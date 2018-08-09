TKBL'de fikstür çekildi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
Ligde yeni sezon 5 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 4 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci yarısı 11 Ocak 2019'da başlayacak ligde normal sezon maçları 12 Nisan 2019'da tamamlanacak.
- Statü
Toplam 16 takımın yer aldığı TKBL'de 2018-2019 sezonunda normal sezonu birinci sırada tamamlayan ekip, doğrudan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Normal sezonu 2 ile 9. sırada bitiren takımlar play-off oynayacak, son 2 sırada bulunanlar ise bir alt lige düşecek.
Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
- İlk hafta programı
TKBL'de 5 Ekim'de başlayacak ilk haftada şu maçlar oynanacak:
Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi
Bayraklı Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor
Ordu İEF Açı Koleji-Bursa Büyükşehir Belediyespor
İstanbulgücü-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim
Yalova VIP-Akdeniz Üniversitesi
Mersin Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim
Edremit Belediyesi Gürespor-Galatasaray Gelişim
Elazığ İl Özel İdare-Urla Belediyespor
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Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.
Ligde yeni sezon 5 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 4 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci yarısı 11 Ocak 2019'da başlayacak ligde normal sezon maçları 12 Nisan 2019'da tamamlanacak.
- Statü
Toplam 16 takımın yer aldığı TKBL'de 2018-2019 sezonunda normal sezonu birinci sırada tamamlayan ekip, doğrudan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Normal sezonu 2 ile 9. sırada bitiren takımlar play-off oynayacak, son 2 sırada bulunanlar ise bir alt lige düşecek.
Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
- İlk hafta programı
TKBL'de 5 Ekim'de başlayacak ilk haftada şu maçlar oynanacak:
Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi
Bayraklı Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor
Ordu İEF Açı Koleji-Bursa Büyükşehir Belediyespor
İstanbulgücü-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim
Yalova VIP-Akdeniz Üniversitesi
Mersin Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim
Edremit Belediyesi Gürespor-Galatasaray Gelişim
Elazığ İl Özel İdare-Urla Belediyespor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın