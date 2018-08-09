TKBL'de fikstür çekildi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.Ligde yeni sezon 5 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 4 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci yarısı 11 Ocak 2019'da başlayacak ligde normal sezon maçları 12 Nisan 2019'da tamamlanacak.Toplam 16 takımın yer aldığı TKBL'de 2018-2019 sezonunda normal sezonu birinci sırada tamamlayan ekip, doğrudan Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.Normal sezonu 2 ile 9. sırada bitiren takımlar play-off oynayacak, son 2 sırada bulunanlar ise bir alt lige düşecek.Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.TKBL'de 5 Ekim'de başlayacak ilk haftada şu maçlar oynanacak:Nesibe Aydın-Çankaya ÜniversitesiBayraklı Belediyespor-Mardin Büyükşehir BelediyesporOrdu İEF Açı Koleji-Bursa Büyükşehir Belediyesporİstanbulgücü-Mersin Büyükşehir Belediyespor GelişimYalova VIP-Akdeniz ÜniversitesiMersin Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi GelişimEdremit Belediyesi Gürespor-Galatasaray GelişimElazığ İl Özel İdare-Urla Belediyespor