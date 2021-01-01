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Timberwolves'dan Vanderbilt ve McLaughlin imzaları!

Minnesota Timberwolves, iki sınırlı serbest oyuncusu ile yeni kontratlar üzerinde anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, iki sınırlı serbest oyuncusu ile yeni kontratlar üzerinde anlaştı.

Forvet Jarred Vanderbilt, üç yıllıkğı 13.8 milyon dolarlık bir sözleşmeyi kabul ederken, guard Jordan McLaughlin ise üç yıllık bir kontratta anlaştı.

22 yaşındaki Vanderbilt, ilk olarak 2018'de Orlando Magic tarafından 41. sıradan seçilmiş ve ardından bir Draft günü takasında Denver Nuggets'a gitmişti. Kentucky çıkışlı oyuncu, Denver ve Minnesota formaları giydiği ve çoğunlukla sakatlıklarla boğuştuğu üç sezonda, maç başına 13.6 dakikada 4.1 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

25 yaşındaki McLaughlin ise, son iki sezonun her birinde Timberwolves ile iki yönlü sözleşmeler yapmış ve oynadığı 81 maçta, yaklaşık 19 dakikada 6.0 sayı, 3.9 asist, 1.9 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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