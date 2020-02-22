THY EuroLeague'de haftanın X raporu!

Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken deplasmanda Bayern Münih'i rahat yenen lider Anadolu Efes galibiyet serisini 10 maça yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
THY EuroLeague'de haftanın X raporu!
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22 Şubat 2020 11:15
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 25. haftasında lider Anadolu Efes rahat bir galibiyetle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Beko son yılların en ağır yenilgisini aldı.

Ligde 25. haftada önemli eksikliklerine rağmen Anadolu Efes, Almanya'da Bayern Münih deplasmanında farklı kazandı. Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında yer alan rakibini 25 sayı farkla 88-63 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Toplamda 22. kez sahadan kazanarak ayrılan Anadolu Efes, İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 3 galibiyet önünde zirvede yer alıyor.

Son 5 yılın Dörtlü Final'e kalan ekibi olan Fenerbahçe Beko ise istediği gibi geçirmediği sezonda ağır bir yenilgi daha yaşadı. Sahasında Real Madrid'e 29 sayı farkla 94-65 yenilen sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde iç sahada ilk kez çift haneli farkla kaybetti. Son yılların en ağır yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, 11 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, play-off sınırıyla aynı galibiyet sayısında bulunuyor.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya): 81-83

Olympiakos (Yunanistan) - ASVEL (Fransa): 77-68

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-94

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 69-78

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 60-74

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-86

Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes: 63-88

Panathinaikos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya): 81-92

Valencia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 82-85

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 25. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

 Takımlar  O  G  M  A  Y  Av.  Puan
 1. Anadolu Efes  25  22  3  2167  1924  243  47
 2. Real Madrid  25  19  6  2110  1936  174  44
 3. Barcelona  25  19  6  2108  1953  155  44
 4. CSKA Moskova  25   17  8  2042  1899  143  42
 5. Maccabi FOX   25   17  8  2067  1927  140  42
 6. Panathinaikos   25   14  11  2170  2127   50  39
 7. Valencia  25   12  13  2036  2043   -7  37
 8. Khimki   25   11  14  2118  2137   -19  36
 9. Olympiacos  25   11  14  2013  2042   -29  36
 10. Fenerbahçe Beko   25   11  14  1926  1957   -31  36
 11. AX Armani Exchange Milan   25   11  14  1934  2002   -68  36
 12. Zalgiris    25   10  15  1960  1900    60  35
 13. Kızılyıldız mts  25   10  15  1868  1895   -27  35
 14. ALBA Berlin  25   9  16  2066  2167  -101  34
 15. Baskonia   25   9  16  1835  1956  -121  34
 16. ASVEL  25   9  16  1844  2024  -180  34
 17. Zenit  25   7  18  1843  2011  -168  32
 18. Bayern Münih  25   7  18  1836  2050  -214  32
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