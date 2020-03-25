THY Avrupa Ligi, 'sağlık koşulları elverdiği zaman' devam edecek

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın sağlık koşulları elverdiği zaman format değişikliğine uğramadan yeniden başlayacağı açıklandı.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.Karşılaşmaların uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi.Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.