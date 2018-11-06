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Thorgan Hazard: ''Abim yanlış bir adım atmayacaktır''

Eden Hazard'ın kardeşi, Thorgan Hazard abisinin Real Madrid'e gideceği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thorgan Hazard: ''Abim yanlış bir adım atmayacaktır''
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06 Kasım 2018 01:37
Chelsea forması giyen Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan Hazard, abisinin geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia M'Gladbach forması giyen Thorgan Hazard, Real Madrid iddialarıyla ilgili abisinin yanlış bir karar vermeyeceğini söyledi.

Belçika basınına verdiği röportajda Thorgan Hazard, ''Eden, Chelsea'de kalarak doğru bir karar verdi. Sarri ile sezona da çok iyi başladılar. Real Madrid'de şu an işler karışık. Hocalarını gönderdiler, önemli oyuncuları ayrıldı ve yeni bir yapılanma içindeler. Eden yanlış bir adım atmayacaktır. Sezon sonuna kadar beklemek gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Abisinin Chelsea'de elinden geleni yaptığını söyleyen Thorgan Hazard, ''Eden şu an Chelsea için her şeyini sahaya koyuyor. Eğer günü geldiğinde ayrılacaksa bu doğru şekilde olacaktır. Problemli bir ayrılık yaşamaz'' dedi.



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