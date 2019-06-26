Thomas'ın çalınan All-Star MVP'si ödülü, iade ediliyor!

NBA efsanesi Isiah Thomas'tan çalınan 1984 NBA All-Star Maçı MVP ödülünün, müzayededen çekildiği ve iade edileceği bildirildi.



Tüm kariyerini Detroit Pistons'da geçiren Thomas, Pazartesi günü bir tweet atarak, 26 Haziran 2019'da lise koçu Gene Pingatore'un öldüğü gün, St. Joseph Lisesi'nden kupanın çalındığını belirtmişti. Thomas, Illinois eyaletinin Westchester şehrindeki St. Joseph lisesine giderek, diğer kupalarla birlikte bu kupayı okula ödünç vermişti.



Heritage Müzayedesi'nin web sitesindeki listeyi gören Thomas, kupayı geri alma talebinde bulundu.



Müzayede evi, kupanın çalındığını doğrulamak için Thomas'ın yanı sıra Westchester yasa uygulayıcıları ve St. Joseph okulundan bir yetkili ile temasa geçti ve doğrulandıktan sonra, kupayı açık artırmadan kaldırdı.



"BU SORUNLARI YAŞAYABİLİYORUZ"



Heritage'ın spor müzayedeleri direktörü Chris Ivy, "Miras Müzayedeleri çalınan malları satmaz, bu nedenle herhangi bir mülkiyet talebini ciddiye alıyoruz. Her gönderici, materyal müzayedeye gönderildiğinde net bir mülkiyet hakkı vermesine rağmen, yılda birkaç kez tapu veya potansiyel çalınan mal sorunları yaşayabiliyoruz. Bu durumlarda, herhangi bir iddiayı doğrulamak için araştırma yaparız ve başlık söz konusu olduğunda, anlaşmazlık çözülene kadar müzayededen çıkarıyoruz." açıklamasını yaptı.



Thomas'ın Hall of Fame plaketini içeren diğer çalınan eşyaların bulunup bulunmadığı bilinmiyor, ancak Thomas bu kupayı bulduğu için minnettar olduğunu şu şekilde belirtti:



"Ben ve ailem için, tüm bunlar arasında en önemli olay, sizin evinizde (Heritage Auctions) görünmesi oldu. Asla haberimiz olmazdı, bu yüzden minnettarız ve kupanın bulunmasından ve iade edileceğinden ötürü minnettarım."



