TFF'den yabancı hakem için kesin karar!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.Yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.Bilindiği gibi geçen dönem VAR odasında yabancı hakemler görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştuTürkiye Futbol Federasyonu, sezon başında artık VAR'da yabancı hakemlerin yer almayacağını, yerli hakemlerin görev yapacağını açıklamıştıFakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi. Özellikle kulüplerin 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' söylemleri sık sık konuşulmaya başlandı.Yabancı VAR hakemi konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.