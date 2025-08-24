24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

TFF'den yabancı hakem için kesin karar!

Ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı.

24 Ağustos 2025 11:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
TFF'den yabancı hakem için kesin karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

VAR HAKEMİ TARTIŞMALARI


Bilindiği gibi geçen dönem VAR odasında yabancı hakemler görev yapmış, onların da kararları çoğu zaman tartışma konusu olmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında artık VAR'da yabancı hakemlerin yer almayacağını, yerli hakemlerin görev yapacağını açıklamıştı

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Fakat ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hatalarının ardından gündeme tekrar yabancı hakemler geldi. Özellikle kulüplerin 'Kaliteli yabancı hakemler ülkeye getirilsin' söylemleri sık sık konuşulmaya başlandı.

TFF KARARINI VERDİ

Yabancı VAR hakemi konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar çıktı. TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirmede yerli hakemlerle devam edileceği konusunda fikir birliğine vardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
