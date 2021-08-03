TFF'den Hatayspor'a 6 Ağustos'a kadar süre

Hatay Stadı'nda inceleme yapan TFF yetkilileri statta çevre ve yol aydınlatmasının yanında çimde de eksikler gördü. Bu eksikleri raporunda belirten yetkililer, 6 Ağustos'a kadar tamamlanmaması halinde Kasımpaşa maçının burada oynanmasının mümkün olmayacağını belirtti.

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TFF'den Hatayspor'a 6 Ağustos'a kadar süre
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03 Ağustos 2021 12:00
Hatay Stadı'ndaki eksiklerden dolayı 14 Ağustos'ta oynanması gereken Kasımpaşa maçı başka bir statta oynanabilir.

Yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yetkililer Hatay Stadyumunda incelemelerde bulundular. Yapılan incelemelerin ardından stadyumda bazı eksikleri belirleyen yetkililer, hazırladıkları raporda 6 Ağustos'a kadar eksikler giderilmezse Kasımpaşa maçının Hatay Stadyumu'nda oynanmasının mümkün olmayacağını bildirdiler.

Hazırlanan raporda stadyumda 8'den fazla eksik belirleyen TFF yetkilileri, eksikleri tek tek raporlarında belirlediler. Sahanın çimlerinden, çevre ve yol aydınlatmasına kadar bir çok eksik belirleyen yetkililer, Atakaş Hatayspor'un yönetiminden belirledikleri eksiklerin 6 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediler.

Hazırladıkları raporda eksiklerin giderilmemesi halinde 14 Ağustos saat 21.45'te Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa maçının, başka bir şehirde oynatacaklarını belirten TFF yetkilileri Atakaş Hatayspor yönetimini uyardı.

Kaynak: Hatay Söz


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