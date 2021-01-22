TFF 1. Lig'de ikinci devre heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ikinci devre müsabakaları 23 Ocak Cumartesi günü başlayacak.
Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.
Normal sezonun 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanan TFF 1. Lig'de ikinci devrede 23. ve 30. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.
İlk yarıda toplam 9 müsabakanın takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği ligde, ikinci devrede ekipler vakalar nedeniyle maça çıkamamaları halinde hükmen mağlup ilan edilecek.
İlk 6 sıradaki takımlar arasında birer puan fark var
İlk 6 sıradaki takımların birer puan farkla sıralandığı ligde 35 puanlı lider Giresunspor'u İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Altay, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takip ediyor.
Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor ile 9 puanlı Ankaraspor ve 13 puana sahip Akhisarspor düşme hattında bulunuyor.
Maç programı ve puan durumu
TFF 1. Lig'de 18. hafta maç programı ve puan cetveli şöyle:
23 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Puan durumu
Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.
Normal sezonun 8 Mayıs Cumartesi günü tamamlanması planlanan TFF 1. Lig'de ikinci devrede 23. ve 30. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak.
İlk yarıda toplam 9 müsabakanın takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği ligde, ikinci devrede ekipler vakalar nedeniyle maça çıkamamaları halinde hükmen mağlup ilan edilecek.
İlk 6 sıradaki takımlar arasında birer puan fark var
İlk 6 sıradaki takımların birer puan farkla sıralandığı ligde 35 puanlı lider Giresunspor'u İstanbulspor, Yılport Samsunspor, Altay, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takip ediyor.
Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor ile 9 puanlı Ankaraspor ve 13 puana sahip Akhisarspor düşme hattında bulunuyor.
Maç programı ve puan durumu
TFF 1. Lig'de 18. hafta maç programı ve puan cetveli şöyle:
23 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1.Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|12
|35
|2.İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|18
|34
|3.Yılport Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|8
|33
|4.Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|14
|32
|5.Adana Demirspor
|17
|9
|4
|4
|30
|16
|14
|31
|6.Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|3
|30
|7.Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|9
|28
|8.Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|0
|28
|9.Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|4
|27
|10.Royal Hastanesi Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|3
|24
|11.Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|2
|21
|12.Bereket Sigorta Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|-8
|20
|13.Beypiliç Boluspor
|17
|5
|4
|8
|18
|20
|-2
|19
|14.Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|-10
|16
|15.Aydeniz Et Balıkesirspor
|17
|4
|4
|9
|16
|28
|-12
|16
|16.Akhisarspor
|17
|3
|4
|10
|13
|25
|-12
|13
|17.Ankaraspor
|17
|2
|3
|12
|12
|31
|-19
|9
|18.Eskişehirspor
|17
|0
|6
|11
|10
|34
|-24
|3