TFF 1. Lig'de başkent derbisi yaşanacak

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
TFF 1. Lig'de başkent derbisi yaşanacak
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19 Eylül 2020 15:29
TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek.

Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak başkent derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u, Ankaraspor da sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Geçen sezon iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, ev sahibi Ankara Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.



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