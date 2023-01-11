Ten Hag'dan Weghorst sorusuna cevap!

Manchester United menajeri Erik ten Hag'a Wout Weghorst'un olası transferi basın mensupları tarafından soruldu.

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Ten Hag'dan Weghorst sorusuna cevap!
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11 Ocak 2023 01:54
Manchester United menajeri Erik ten Hag, Beşiktaşlı Weghorst'un transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

Hollandalı teknik adam Charlton ile oynadıkları Lig Kupası maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kış transfer döneminde Weghorst'u transfer edeceklerine dair çıkan haberlerin kendisine sorulması üzerine Hollandalı hoca, "Ne yazık ki bu konuda yorum yapamam" sözlerini kullanmakla yetindi.

Erik ten Hag'ın vatandaşı Wout Weghorst'u özellikle istediği ve takım içerisinde alacağı role kadar planladığı geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

Beşiktaş'ın Aboubakar transferini tamamlamasının ardından Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedilip Manchester United'ın yolunu tutması bekleniyor.

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