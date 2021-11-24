Ten Hag: "15 puanımız var, rekora gitmek istiyoruz"

Ajax teknik direktörü Ten Hag, Beşiktaş maçının ardından karşılaşmadan sonra mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ten Hag: '15 puanımız var, rekora gitmek istiyoruz'
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24 Kasım 2021 23:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ten Hag, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini vurgulayarak, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

Grupta beşinci maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller'in de attığı gollerle iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez görev alan kaleci Andre Onana'nın da iyi bir performans gösterdiğini belirten Ten Hag, "Uzun zamandır oynamadığı için eksikleri vardı." diye konuştu.


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