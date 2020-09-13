Taylan Antalyalı yeni transfer etkisi yarattı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçında başarılı bir görüntü çizdi. Genç oyuncu, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
Taylan Antalyalı maçta 14 kez ikili mücadeleye girerken bunun 10'unu kazandı.
6 kez top çalan Taylan Antalyalı ön liberoda oynamasına rağmen çok başarılıydı.
Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Taylan Antalyalı maçta 14 kez ikili mücadeleye girerken bunun 10'unu kazandı.
6 kez top çalan Taylan Antalyalı ön liberoda oynamasına rağmen çok başarılıydı.
Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.