Taylan Antalyalı yeni transfer etkisi yarattı

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçında başarılı bir görüntü çizdi. Genç oyuncu, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.



Taylan Antalyalı maçta 14 kez ikili mücadeleye girerken bunun 10'unu kazandı.



6 kez top çalan Taylan Antalyalı ön liberoda oynamasına rağmen çok başarılıydı.



Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.



