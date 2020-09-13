Taylan Antalyalı yeni transfer etkisi yarattı

Galatasaray'ın genç isimlerinden Taylan, Gaziantep FK maçındaki performansıyla beğeni kazandı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Taylan Antalyalı yeni transfer etkisi yarattı
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13 Eylül 2020 12:44
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçında başarılı bir görüntü çizdi. Genç oyuncu, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

Taylan Antalyalı maçta 14 kez ikili mücadeleye girerken bunun 10'unu kazandı.

6 kez top çalan Taylan Antalyalı ön liberoda oynamasına rağmen çok başarılıydı.

Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.



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