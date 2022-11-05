Taylan Antalyalı Galatasaraylıları şaşırttı!

Galatasaray'ın beğenmeyerek bu sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, adeta eski takımına nazire yaptı. Yeni takımındaki performansıyla değişmez isimlerden biri olan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol 2 asistlik performansıyla en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.



TAYLAN ANTALYALI 42 MAÇTA 0 ÇEKMİŞTİ



Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı sonrası iyice0 gözden düşen Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonda 42 mücadelede forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.



Teknik direktör Okan Buruk da, bu sezon başında kendisi için düzenlenen basın toplantısında oyuncusunu eleştirmiş ve bu konudaki rahatsızlığı dile getirmişti. Galatasaraylı taraftarlar da bir sezon süresince Taylan Antalyalı'yı ağır sözlerle tepki göstermişti.



ANKARAGÜCÜ'NDE FORMUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI



Ankaragücü ile 7 maça çıkan Taylan Antalyalı 1 gol 2 asistlik bir skor katkısı vererek takımının değişmez isimlerinden biri oldu. Ömer Erdoğan'ın orta sahada en çok güvendiği futbolcularından biri olan deneyimli isim, adeta bu sezon küllerinden doğdu.



