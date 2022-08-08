"İKİ TARAF VE BEN MUTLU OLAYIM"

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki gelişmeler hakkında konuştu. Karagümrük maçı sonrasında konuşan futbolcu, iki kulübün de mutlu olmasını dilediğini söyledi.Bingöl, "Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf için de. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım" ifadesini kullandı.Daha önce Beşiktaş'ta gönlü olduğunu net bir dille ifade eden Tayfur Bingöl'e siyah-beyazlı taraftarlar da 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Öte yandan Beşiktaş geride bıraktığımız günlerde Arthur Masuaku'yu sol bek mevkisi için transfer etti.