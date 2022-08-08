Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki gelişmeler hakkında konuştu. Karagümrük maçı sonrasında konuşan futbolcu, iki kulübün de mutlu olmasını dilediğini söyledi.
"İKİ TARAF VE BEN MUTLU OLAYIM"
Bingöl, "Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf için de. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Daha önce Beşiktaş'ta gönlü olduğunu net bir dille ifade eden Tayfur Bingöl'e siyah-beyazlı taraftarlar da 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Öte yandan Beşiktaş geride bıraktığımız günlerde Arthur Masuaku'yu sol bek mevkisi için transfer etti.
"İKİ TARAF VE BEN MUTLU OLAYIM"
Bingöl, "Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf için de. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Daha önce Beşiktaş'ta gönlü olduğunu net bir dille ifade eden Tayfur Bingöl'e siyah-beyazlı taraftarlar da 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı. Öte yandan Beşiktaş geride bıraktığımız günlerde Arthur Masuaku'yu sol bek mevkisi için transfer etti.
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