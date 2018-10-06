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Tayfun Korkut ve Gomez büyük sıkıntıda!

Almanya Ligi'nde Mario Gomez'in formasını giydiği Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, Hannover deplasmanında mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Tayfun Korkut ve Gomez büyük sıkıntıda!
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06 Ekim 2018 18:33
Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Hannover'e konuk oldu. HDI-Arena'da oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Hannover oldu.

Hannover'e galibiyeti getiren golleri 30 ve 45. dakikada Bobby Wood, 90. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Stuttgart'ın tek golü 50. dakikada Mario Gomez'den geldi.

Bu sezon ilk galibiyetini alan Hannover 5 puana yükseldi. Geçen hafta Werder Bremen'i yenerek ilk galibiyetini alan Stuttgart ise 5 puanda kaldı. Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, 7 haftada beklentilerin uzağında bir görüntü sergiledi.

Alamnya Ligi'nde milli aranın ardından Stuttgart, Dortmund'u ağırlayacak. Hannover, Bayer Leverkusen'e konuk olacak.

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