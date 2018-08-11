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Tayfun Korkut, Tolga Ciğerci'yi istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'ye Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart talip oldu.

Tayfun Korkut, Tolga Ciğerci'yi istiyor
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11 Ağustos 2018 10:23
Galatasaray'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip var.

Menajerler vasıtasıyla Stuttgart'ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.

Galatasaray'ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci'yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek...

Fatih Terim, kadro dışı bıraktığı Tolga Ciğerci'nin transfer dönemi sona ermeden elden çıkarılmasını istiyor.

''BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN OLACAĞINA İNANIYORUM''

Fatih Terim de Ankaragücü maçının ardından takımdan bazı oyuncuların ayrılması istediğini ima etmişti.

Tecrübeli teknik adam ayrılık beklentisini ''Bazı değişiklikler olacağının inancını taşıyorum. Galatasaray'ın ama becerisi kadar satma becerisinin de olmasını gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bazı değişiklikler olacak'' ifadeleriyle die getirmişti.

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