Tayfun Korkut, Tolga Ciğerci'yi istiyor

''BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN OLACAĞINA İNANIYORUM''

'da yönetimin elden çıkartmaya çalıştığı'ye Almanya'dan talip var.Menajerler vasıtasıyla'ın gurbetçi futbolcuyla ilgilendiği bilgisi kulübe ulaştı. Bundesliga ekibinden resmi teklif bekleniyor.Galatasaray'ın planı, 2 milyon Euro yıllık garanti ücreti olan Tolga Ciğerci'yi 2-3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle göndermek...Fatih Terim, kadro dışı bıraktığı Tolga Ciğerci'nin transfer dönemi sona ermeden elden çıkarılmasını istiyor.Fatih Terim de Ankaragücü maçının ardından takımdan bazı oyuncuların ayrılması istediğini ima etmişti.Tecrübeli teknik adam ayrılık beklentisini ''Bazı değişiklikler olacağının inancını taşıyorum. Galatasaray'ın ama becerisi kadar satma becerisinin de olmasını gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, bazı değişiklikler olacak'' ifadeleriyle die getirmişti.