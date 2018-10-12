Tamer Tuna'dan flaş açıklama! 'Aatif'ı isterim'

Teknik direktörü Tamer Tuna, TRT Spor'a yaptığı açıklamadaistediğini söyledi.Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Tamer Tuna, "Aatıf devre arası düşünülürse ben isterim" ifadelerini kullandı.Yabancı sınırı ve VAR sistemi hakkında da konuşan Tuna, "Yabancı sınırı böyle devam etmemeli ve koşullar yeniden gözden geçirilmeli. Video hakem sisteminin sancıları var ama çözülecektir" dedi.Tamer Tuna sözlerini, "Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.