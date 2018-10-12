Tamer Tuna'dan flaş açıklama! 'Aatif'ı isterim'

Sivasspor Teknik direktörü Tamer Tuna, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Aatif'ı istediğini söyledi.
"DEVRE ARASI İSTERİM"
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Tamer Tuna, "Aatıf devre arası düşünülürse ben isterim" ifadelerini kullandı.
"YABANCI SINIRI..."
Yabancı sınırı ve VAR sistemi hakkında da konuşan Tuna, "Yabancı sınırı böyle devam etmemeli ve koşullar yeniden gözden geçirilmeli. Video hakem sisteminin sancıları var ama çözülecektir" dedi.
"DAMGA VURACAK"
Tamer Tuna sözlerini, "Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.
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"DEVRE ARASI İSTERİM"
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Tamer Tuna, "Aatıf devre arası düşünülürse ben isterim" ifadelerini kullandı.
"YABANCI SINIRI..."
Yabancı sınırı ve VAR sistemi hakkında da konuşan Tuna, "Yabancı sınırı böyle devam etmemeli ve koşullar yeniden gözden geçirilmeli. Video hakem sisteminin sancıları var ama çözülecektir" dedi.
"DAMGA VURACAK"
Tamer Tuna sözlerini, "Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın