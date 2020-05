T-Mac, neden liseden doğrudan NBA'e gitti? Açıkladı!

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, liseden doğrudan NBA'e gitmesinin sebebini açıkladı.



Lig 'one-and-done' kuralı getirmeden önce, NBA'deki en iyi genç yeteneklerden bazıları, doğrudan liseden geliyordu. Aynı yolu izleyen bir oyuncu da, T-Mac'ti.



McGrady kısa süre önce geçmişe gitti ve kolejde bir veya iki yıl geçirmek yerinei doğrudan NBA'e gitmeyi seçmesinin nedenini paylaştı:



"Zaman geçiyordu, sezonumu oynuyordum ve ismim daha çok çıkmaya başlıyordum. Koçumun ofisindeydim ve bana dedi ki: 'Kentucky'ye gitmek istediğini biliyorum, üniversiteye gitmek istediğini biliyorum ama sana bunu söyledikten sonra her şeyi unutacaksın.'



'Senin için elimde 12 milyon dolarlık bir anlaşma var.' demişti. 'Kimden?' dedim. 'Adidas'tan.' dedi. 'Sana altı yıllığı, 12 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etmek istiyorlar.' Tüm kolej hayallerimi o an unutmuştum."



Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, para McGrady'nin kararında büyük rol oynamıştı. Günün sonunda, bu genç oyuncuların çoğu hemen hemen aynı nedenden ötürü koleji atlayarak NBA'e gelmeye karar veriyordu.