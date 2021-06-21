Sydney van Hooijdonk, Bologna'da

Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaştı.

Abone Ol
Sydney van Hooijdonk, Bologna'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2021 23:31
Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalya Serie A takımlarından Bologna ile anlaştı.

VoetbalPrimeur'dan Tim van Duijn'in haberine göre; NAC Breda'da 5 sezon geçiren ve geçen sezon teknik direktörü Maurice Steijn ile anlaşmazlık yaşayan Van Hooijdonk, ayrılık kararı almıştı. Bonservisi elinde olan Sydney van Hooijdonk, Bologna'dan gelen cazip teklifi kabul etti ve prensip anlaşmasına vardı.

Bologna ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sydney van Hooijdonk, 400 bin euro maaş alacak.

21 yaşındaki Sydney van Hooijdonk, geçen sezonu 31 maçta 16 gol ve 2 asistle tamamlamıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.