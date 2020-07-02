Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, heyecanlı bir yarış yaşanıyor, iki genç teknik adam alkışları topluyor.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriliyor. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor kalan 5 haftada hedefe kilitlenirken, zirvede iki genç teknik adamın mücadelesi alkışları topluyor.



42 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile 45 yaşındaki Okan Buruk, Türk futbolunun yeni nesil antrenörleri olarak geleceğe umut veriyor, performanslarıyla örnek teşkil ediyor.



Kariyerinde ilk teknik direktörlük sınavını Trabzonspor'la veren Çimşir, sezonun ikinci yarısından itibaren devraldığı bordo-mavili takımda hiç yenilmedi.



Genç çalıştırıcı, 17 resmi maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Ligde şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından olan Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor, kupada da Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.



Özellikle Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan başarılı teknik adam, Beşiktaş'la da deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Akhisar'la kupa



Medipol Başakşehir'le bu sezon başarılı olan Okan Buruk, Akhisarspor'da 2017'deki Türkiye Kupası başarısı ve Çaykur Rizespor'daki olumlu görüntüsüyle takdir topluyor.



Turuncu-lacivertlilerde 43 resmi maça çıkan Buruk, 24 galibiyet 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligde sadece 2 kez mağlup olan Başakşehir, Avrupa Ligi'nde de ağustos ayında çeyrek final yolunda mücadele edecek.



Başarıya alışkınlar



Hüseyin Çimşir ve Okan Buruk, futbolculuk kariyerlerinde kazandıkları başarılarla dikkat çekiyor. Şu an ligde ve Türkiye Kupası'nda yoluna ilerleyen Trabzonspor'da Çimşir, futbolcu olarak iki kupayı da kazanmıştı.



Süper Lig'de 2009-10 sezonunda Bursaspor'la mutlu sona ulaşan 42 yaşındaki hoca, Trabzonspor'da da 2003 ve 2004'te Türkiye Kupası kaldırdı. Başakşehir'le lig ve Avrupa'da yola devam eden Okan Buruk, futbolculuğunda, Galatasaray'la 5 kez şampiyon oldu.



Şu anda hoca olarak yer aldığı Avrupa Ligi'nde kupayı 2000 yılında yine Galatasaray'la kazanan Okan Buruk, başarılara alışık bir isim.



Deplasman kralı



Süper Lig'de bu sezon son 11 deplasman maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, yeni bir rekora hazırlanıyor. Bordo-mavililer hafta sonu Galatasaray deplasmanında da kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak. Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.



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Hüseyin Çimşir, Trabzonspor ile 17 maçta 39 puan topladı. Çimşir'li bordo-mavililer 45 gol atıp 18 gol yedi.



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Okan Buruk, Başakşehir'de 43 resmi maçta 84 puan topladı. Buruk'lu Başakşehir ligde de 60 puanla liderliğe çıktı.



