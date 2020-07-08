Süper Lig'de yeni sezon tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül tarihinde başlayacak.



TFF KULÜPLERLE TOPLANTI YAPTI



17 kulüp, sezonun 11 Eylül'de başlamasını istedi ve gerekçelerini açıkladı. Trabzonspor ise 21 ya da 28 Ağustos tarihinin altına imza attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları için özellikle 14 Ağustos'u istiyordu. Fakat Güneş, bundan sonraki tarihler için de ılımlı olduğunu TFF yönetimine bildirdi.



Bu arada Uluslar Ligi'nde Türkiye 3 Eylül'de Macaristan, 6 Eylül'de de Sırbistan ile mücadele edecek.



