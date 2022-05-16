Süper Lig'de sezonun son haftasında program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun son haftası olan 38. haftanın programını açıkladı.
İşte 38. haftanın programı;
20 Mayıs Cuma
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe
İşte 38. haftanın programı;
20 Mayıs Cuma
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe
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