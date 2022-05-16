Süper Lig'de sezonun son haftasında program belli oldu

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun son haftası olan 38. haftanın maç programını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de sezonun son haftasında program belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2022 17:45
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun son haftası olan 38. haftanın programını açıkladı.

İşte 38. haftanın programı;

20 Mayıs Cuma

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi

16:00 Altay - Kasımpaşa
16:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor
19:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
19:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16:00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19:00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor
19:00 Adana Demirspor - Göztepe
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ