Süper Lig'de maçlar 4 haftada tam 510 dakika uzadı!

İlk kez 2022 Dünya Kupası'nda tüm futbolseverlerin tanıştığı ilave ek uzatma süresi, Süper Lig'de 15. haftadan itibaren uygulanmaya başlandı.Topun sahada kalma zamanını artırmayı amaçlayan sistemde 4 hafta geride kaldı. 36 maça normal sürenin dışında 510 dakika eklenirken, mücadeleler ortalama 14.1 dakika uzadı. Toplam uzatma süresinde haftalar arası düşüş gözlendi. 15. hafta 137 dakikayla rekor kırarken, 18. haftada maçlar 120 dakika fazladan oynandı.Bu ek süreler, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olmasının yanında rekorların da kırılmasıyla sonuçlandı. Pozisyonları ve kararlarıyla bitmek bilmeyen Sivasspor-Galatasaray mücadelesi, 27 dakikayla ligin ek uzatma süresinde en fazla oynanan maçı olarak kayıtlara geçti. İlk yarısında 6 dakika uzatmaya +2 daha eklendi. İkinci devre ise 13 dakikaya ekstra 6 dakika daha kayıp zaman oynanarak 19 dakika uzadı. Antalyaspor- Fenerbahçe ile Fenerbahçe- Galatasaray müsabakaları da 19'ar dakika ile ikinci sırada yer aldı.Uzatmalarda gol fırtınası yaşandı, rakip kaleler toplamda 12 kez sarsıldı. Ek sürenin en geç golünü İstanbulspor'dan Valon Ethemi attı. Kuzey Makedonyalı oyuncu, 90+12. dakikada Gaziantep FK filelerini havalandırarak 1-1 biten maçta takımına 1 puan kazandırdı.SORU: Süper Lig'de ek uzatma dakikalarıyla birlikte karşılaşmaların süreleri uzadı. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz?Kesinlikle doğru bulmuyorum. Katar'daki Dünya Kupası'nda başlatılan bir uygulama. Mutlaka bu uzatma dakikaları olmalı. Dünya Kupası'nda bu uygulamanın ana prensibi, hakemlere gol sevinçlerinin de süreye eklenmesi uyarısıydı. Ancak ben Süper Lig'de olan uzatmaların çok abartıldığı görüşündeyim ve bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa liglerini de devamlı olarak takip ediyorum. Birçok maçı izliyorum ama oralardaki uzatma sürelerinin bizimkiyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu biraz daha normale indirmek şart. Hakemler bu konuda çok daha dikkatli olmalı.