Süper Lig'de flaş ayrılık!

Kasımpaşa, teknik sorumlusu Şenol Can ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
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11 Kasım 2022 17:03
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."

Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenol Can, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.



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