Süper Lig'de flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı."Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenol Can, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.