Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Buna göre Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:00'de, 12 Nisan Cumartesi Beşiktaş-Başakşehir 19:00'de, 13 Nisan Pazar Trabzonspor-Çaykur Rizespor 16:00'de ve Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'de oynanacak.
Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
11 NİSAN CUMA
20:00 | Samsunspor-Galatasaray
12 NİSAN CUMARTESİ
16:00 | Konyaspor-Göztepe
19:00 | Bodrum FK-Antalyaspor
19:00 | Beşiktaş-Başakşehir
13 NİSAN PAZAR
16:00 | Kayserispor-Kasımpaşa
16:00 | Trabzonspor-Çaykur Rizespor
19:00 | Gaziantep FK-Hatayspor
19:00 | Sivasspor-Fenerbahçe
14 NİSAN PAZARTESİ
20:00 | Eyüpspor-Adana Demirspor
Buna göre Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:00'de, 12 Nisan Cumartesi Beşiktaş-Başakşehir 19:00'de, 13 Nisan Pazar Trabzonspor-Çaykur Rizespor 16:00'de ve Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'de oynanacak.
Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
11 NİSAN CUMA
20:00 | Samsunspor-Galatasaray
12 NİSAN CUMARTESİ
16:00 | Konyaspor-Göztepe
19:00 | Bodrum FK-Antalyaspor
19:00 | Beşiktaş-Başakşehir
13 NİSAN PAZAR
16:00 | Kayserispor-Kasımpaşa
16:00 | Trabzonspor-Çaykur Rizespor
19:00 | Gaziantep FK-Hatayspor
19:00 | Sivasspor-Fenerbahçe
14 NİSAN PAZARTESİ
20:00 | Eyüpspor-Adana Demirspor