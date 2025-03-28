Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı
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28 Mart 2025 15:17
Son güncelleme 28 Mart 2025 15:34
TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.

Buna göre Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20:00'de, 12 Nisan Cumartesi Beşiktaş-Başakşehir 19:00'de, 13 Nisan Pazar Trabzonspor-Çaykur Rizespor 16:00'de ve Sivasspor-Fenerbahçe maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19:00'de oynanacak.
Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:

11 NİSAN CUMA

20:00 | Samsunspor-Galatasaray

12 NİSAN CUMARTESİ

16:00 | Konyaspor-Göztepe

19:00 | Bodrum FK-Antalyaspor

19:00 | Beşiktaş-Başakşehir

13 NİSAN PAZAR

16:00 | Kayserispor-Kasımpaşa

16:00 | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

19:00 | Gaziantep FK-Hatayspor

19:00 | Sivasspor-Fenerbahçe

14 NİSAN PAZARTESİ

20:00 | Eyüpspor-Adana Demirspor



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