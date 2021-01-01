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Suns'ın gözü, Thaddeus Young'ın üzerinde!

Phoenix Suns'ın, San Antonio Spurs forveti Thaddeus Young'a kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın, San Antonio Spurs forveti Thaddeus Young'a kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Devin Booker, DeAndre Ayton ve Chris Paul'un etrafında daha fazla veteran parçalar eklemeyi uman Suns ekibi, DeMar DeRozan'ı Chicago Bulls'a gönderen imza ve takas işleminin parçalarından Young'ı almakla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon Chicago formasıyla 12.1 sayı, 6.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynayan 33 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin son yılında bulunuyor.


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