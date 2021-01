Sumudica, eski takımının transferini bozdu!

Türk futbolunun son haftalarda en çok konuşulan isimlerinden teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü'nden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor ile el sıkışmıştı. Henüz Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında resmiyete geçmese de hemen hazırlıklara başlayan sansasyonel isim ilk yankı oluşturacak icraatını da gerçekleştirdi.



Gaziantep Olay'da yer alan habere göre; Kayserispor'un çok önceden 100 bin Euro kiralık ücreti, 400 bin Euro da maaşa anlaştığı Sırp orta saha Damjan Djokovic'in sarı-kırmızılılara işini bozdu.



Rumen Kulübü Cluj'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için memleketinin kulübü olan Cluj yetkililerle temasa geçen Sumidica, neredeyse bedelsiz kiralanacak futbolcu için Rumenlerin kasasına 400 bin Euro ödeteceğinin sözünü verdi.



Kayserispor'a 400 bin Euro'ya tamam diyen futbolcuya da 600 bin Euro maaşla el sıkıştı. Kayserispor cephesi bu işin bozulmasına çok şaşırırken, Sumidica'nın gelir gelmez böyle bir hareket yapması futbol dünyasında büyük soru işaretlerine sebep oldu.



Olay çıkarmıştı



Sumudica Gaziantep'in başındayken Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından olay açıklamalarda bulunmuş, "Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil, doğru değil. Eğer paranın peşinden koşsaydım şu an başka yerde, başka takımın hocası olurdum. Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin avro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler, daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin avro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin avroyu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin avro, bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim" demişti.



Başkan doğru değil demişti



Rumen teknik adamın söylediklerinin doğru olmadığını öne süren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Onun aldığı prarayı Türkiye'de hangi teknik direktör alıyor. Her hafta, her maçtan sonra sözleşme istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sumudica'nın ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Hocanın bize maliyeti, 1.2 milyon Euro ama bizden istediği 1.6 milyon Euro. Türkiye'de hangi teknik direktör alıyor bunu? UEFA Kupası'nı almış Fatih Terim dahil. Böyle bir şey var mı? Sonra da televizyonlara çıkıp Türkiye bilsin diyor, Türkiye asıl bunları bilsin. Bütün başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.