Süleyman Can Durmuş'dan 7 yılda 75 madalya

Yedi yıllık sporculuk kariyerine 75 madalya sığdıran milli dartçı Süleyman Can Durmuş, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Şanlıurfa'da yaklaşık 7 yıldır dartla uğraşan 16 yaşındaki Süleyman Can Durmuş, antrenörü ve aynı zamanda amcası Halil Durmuş gözetiminde müsabakalara hazırlanıyor. Türkiye'de katıldığı 82 müsabakanın yarısında şampiyonluğu göğüsleyen Durmuş, dünya şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.



Dartta zirveyi hedeflediğini anlatan ve 2022'den beri milli takımda olduğunu anlatan Durmuş, "70'den fazla Türkiye derecem var. 45 Türkiye şampiyonluğum var. 2022'de Avrupa şampiyonu oldum, ondan sonraki yıl da Avrupa üçüncüsü oldum. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Madalyalarımın ağırlığı 7-8 kilo ulaşıyor." diye konuştu.



"HEDEFİMİZ BİRÇOK SPORCU ÇIKARMAK"



Dart Milli Takım Antrenörü Halil Durmuş da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'nin başarısı için bu alanda faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.



Hem yeğeni hem öğrencisi olan Süleyman Can Durmuş'un dereceleriyle gurur duyduğunu ifade eden teknik adam, yeğeninin gelecek vaat eden sporcuların başında geldiğini söyledi.



Süleyman'ın genç yaşta önemli dereceler elde ettiğini vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:



"Hedefimiz Süleyman gibi daha birçok sporcu yetiştirmek. Süleyman'ın uzun yıllar milli takıma hizmet etmesini sağlamak ve dünya şampiyonasında ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesi için elimizden geldiğince yetiştirmektir. Süleyman'ın ben hem amcasıyım hem de hocasıyım ama sahaya çıkarken her zaman takım içerisinde amcalık ikinci planda kalmıştır. Her zaman bana bir hoca olarak bana hitap etmiştir ve o şekil çalışmalarını sürdürmüştür. Amcalığının avantajı ekstradan babasıyla evde de beraber dart oynayabilmemizdir. Tabii evdeki ekstra oyun onun gelişimini daha da hızlandırdı, bugünkü dereceleri almasında çok ciddi şekilde etken oldu."