Suarez'den Messi'ye 'Kal' tavsiyesi

Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, Lionel Messi'nin olası ayrılığı ile ilgili konuştu.



TV3'e verdiği röportajda Suarez, yakın dostu Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının kendisine iyi gelmeyeceğine inandığını belirterek, "Başka bir kulübe gitmek bence Messi'ye iyi gelmez, kararı kendisinin vermesi lazım. Yakın arkadaşım Leo benden bir tavsiye isteseydi ona böyle söylerdim." sözlerini kullandı.



Messi'ye bir dostu olarak en mutlu olduğu yerde kalması tavsiyesi vereceğini belirtek golcü oyuncu, "Kariyerindeki son 3-4-5 veya 6 sezonda kendisini en iyi hissettiği yerde olmasını dilerim. Barcelona ona, o da Barcelona'ya hep iyi şeyler verdi. Aksini düşünemiyorum" diye konuştu.



Son bilgilere göre sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin alacağı ücrette fedakarlık yapmaya ikna olduğu ve Laporta yönetiminde yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu konuşuluyor.



