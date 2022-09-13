Su altı sporcuları İtalya'ya gitti

Milli su altı sporcuları, 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek için İtalya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Su altı sporcuları İtalya'ya gitti
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13 Eylül 2022 15:29
Milli su altı sporcuları, İtalya'da düzenlenecek 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde 14-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi antrenör Taner Karabacak yönetiminde büyükler kategorisinde Derin Toparlak temsil edecek.

Gençler kategorisinde şampiyonaya ilk kez gidildiği belirtilirken, bu kategoride Beril Ceren Öztürk, Onur Şeker, Ece Ayça Karabulut ve Mehmet Ali Uzunoğlu madalya mücadelesi yapacak.

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