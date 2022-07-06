



Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edilen Sturm Graz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.Avusturya ekibinin, şehirlerinde kamp yapan Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edilmişti.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker,ifadelerini kullandı.