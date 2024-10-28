Steven Gerrard: "Umarım Liverpool'dan ayrılmaz"

Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah'ın İngiliz ekibinden ayrılmaması gerektiğini söyledi.

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Steven Gerrard: 'Umarım Liverpool'dan ayrılmaz'
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28 Ekim 2024 13:02
Son güncelleme 28 Ekim 2024 13:05
Al-Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah'ın İngiliz ekibinden ayrılmaması gerektiğini belirtti.

Gerrard yaptığı açıklamada, "Umarım Muhammed Salah'ı birkaç sezon daha Liverpool'da görürüz. Formu ve profesyonelliği sebebiyle uzun yıllar iyi performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden umarım Liverpool'dan ayrılmaz." ifadelerini kullandı.

"BEN BUNA ŞAŞIRMADIM"

Salah'ın iyi performansının şaşırtıcı olmadığını söyleyen İngiliz çalıştırıcı, "Liverpool'da sürekli iyi performans sergilemesi şaşırtıcı değil. Onun gibi futbolcular mesleklerine tutkuyla bağlı olur ve yüksek düzeyde yeteneğe sahipler." diye konuştu.

32 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu sezon Liverpool'da 13 maça çıktı ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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